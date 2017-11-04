Гвардиола: «Иногда люди забывают, что новому тренеру нужно время, чтобы что-то построить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, чем ему нравится работа в английском клубе:

«В прошлом сезоне мы не смогли выиграть ни одну гостевую игру в Лиге чемпионов, а в этом одержали уже две. Надеюсь, что в матче с „Шахтером“ повторим.

Когда приходит новый тренер, люди ждут, что он мгновенно добьется положительного результата, но иногда они забывают, что ему необходимо время, чтобы что-то построить. Игрокам нужно узнать друг друга, довериться друг другу, получить всю необходимую информацию о Премьер-Лиге — о соперниках, стиле их игры, даже о судьях. Совсем не важно, добивался ли ты успехов в прошлом или нет, иногда тебе необходимо время.

К счастью, я везучий парень и пришел в клуб, готовый дать мне это время. У меня нет ощущения, что мне не доверяют, вот почему я рад быть здесь».

Ранее специалист отметил, что состав «Сити» в следующем сезоне еще претерпит ряд изменений.

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