Ходжсон: «Кейн — не Роналду, Роналду — не Месси, а Месси — не Игуаин»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не понимает, почему некоторые так любят сравнивать силу футболистов, когда они все обладают разными сильными и слабыми сторонами:

«Харри Кейн — это не Роналду, Роналду — это не Лионель Месси, а Месси — это не Гонсало Игуаин. Нельзя сравнивать игроков.

Кейн играет на позиции центрфорварда. Это прекрасный нападающий, но говорить о том, что он номер один или номер два в мире, попросту бессмысленно. Не считаю, что „Тоттенхэм“ — команда одного человека. Думаю, что Хосеп Гвардиола тоже так не считает».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте