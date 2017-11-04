Каррагер: «Я недооценил Салаха. Он может забить 25 голов за сезон»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре перешедшего этим летом в стан мерсисайдцев полузащитника Мохамеда Салаха:

«Когда я увидел гол Салаха в матче первого тура АПЛ против „Уотфорда“, то разглядел в нем игрока, способного забить 15 мячей за сезон. Но я его недооценил. По графику он должен забить 25.

Египтянин — более, чем просто традиционный вингер. Он фланговый нападающий со способностью грамотно занимать нужную позицию у ворот соперника каждый раз, когда выходит на поле.

Впрочем, „Ливерпуль“ немало критиковали за кадровую политику в последние годы — во многом критика была заслуженной».

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