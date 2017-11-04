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Роналдо хочет работать на руководящей должности и не видит себя тренером

сегодня, 09:30

Бразильский форвард Роналдо, завершивший игровую карьеру в 2011-м году, сообщил о своем желании занять руководящую должность в одном из клубов:

«Я ищу клуб, где займу руководящую должность. Хотелось бы получить подобный опыт — в Бразилии или где-нибудь еще.

В жизни не стану тренером. Не могу представить, что меня беспокоят 25 игроков, делающих всё возможное, чтобы меня обхитрить».

Также Роналдо поделился мнением об уходе из «Барселоны» Неймара.

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