«Реал» нацелился на приобретение Алли

Как сообщают СМИ, «Реал Мадрид» нацелился на приобретение полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. Утверждается, что испанский клуб и ранее проявлял интерес к 21-летнему игроку, однако после последней встречи клубов в Лиге чемпионов, руководство «Реала» попробует подписать футболиста уже в самое ближайшее время. Однако у «сливочных» могут возникнуть проблемы, так как владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви славится своим неподкупным характером.

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