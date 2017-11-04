Торрейра может продолжить карьеру в «Интере»

Агент полузащитника «Сампдории» Лукаса Торрейры прокомментировал потенциальное будущее своего клиента.



«Лукас очень доволен в „Сампдории“, он благодарен руководству клуба за то, что они поверили в него. Не знаю, заинтересован ли Спаллетти в трансфере Торрейры, но я уверен, что он отлично подошел бы „Интеру“. Так или иначе, я не сомневаюсь, что летом у моего клиента будет достаточно предложений».



Ранее сообщалось, что Лукас Торрейра останется в «Сампдории» до конца сезона.

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