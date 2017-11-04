Квальярелла может вернуться в «Наполи»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может вернуться на родину и присоединиться к «Наполи», где он выступал с 2009-го по 2010-й года. По информации итальянских источников, главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри считает игрока «идеальным новым приобретением».

34-летний форвард набрал впечатляющую форму в Генуе, забив шесть голов и отметившись тремя результативными передачами в десяти первых турах Серии А.

Впрочем, руководство «Сампдории» отмечает исключительную важность Фабио для команды и наотрез отказывается его отпускать. Сам Квальярелла также ранее рассказал, что хотел бы закончить карьеру в «Сампдории».

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