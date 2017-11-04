«Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за Альмирона

Как сообщает пресса, «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за полузащитника «Атланта Юнайтед» Мигеля Альмирона. Утверждается, что 23-летний игрок не против продолжить карьеру в Англии, однако руководство американского клуба вряд ли согласится так просто расстаться с одним из ключевых игроков команды. Альмирон в этом сезоне МЛС забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач в 30 матчах. Ранее ходили слухи, что «Зенит» интересовался Мигелем Альмироном.

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