Шалимов: «„Краснодар“ играл по счету, не форсировал игру»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Тосно» (3:1).

«„Тосно“ играет за счет длинных передач, у них есть два высоких форварда, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно.

Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом», - сказал Шалимов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте