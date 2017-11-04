Главный тренер «Луча-Энергии»: «У команды нет денег даже на чай!»

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк признался, что поддержал решение команды задержать начало матча 21-го тура ФНЛ с «Химками» - футболисты протестовали против задержек зарплаты:

«Команда решила устроить задержку, ведь все знают, что у нас большие проблемы. Я решение команды полностью поддержал. Однако сказал своим футболистам, что как только они выйдут на поле, им надо играть. Здесь очень большие проблемы.

Очень тяжело, когда игрокам приходится заниматься не футболом, а другими делами. Тут уже не просто зарплаты и питания нет, тут нет денег даже на чай!»

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