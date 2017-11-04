Мутко: «Игрокам „Луча“ надо обратиться в трудовую инспекцию»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что игроки «Луча-Энергии», которым не выплачивают зарплату несколько месяцев, должны пожаловаться в трудовую инспекцию. Сегодня футболисты задержали матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут, протестуя против задержек по зарплате. Как рассказал полузащитник команды Антон Килин, в последний раз игроки получали зарплату за июль.

«Если тебе не выплачивают зарплату три месяца, нужно обратиться в соответствующую трудовую инспекцию по городу Владивостоку, подать заявление, и больше ничего не надо. И работодатель будет привлечен к ответственности и иметь бледный вид. Это надо делать, прежде всего, а не говорить. Во-вторых, есть соответствующие дисциплинарные органы РФС, но у нас нет ни одного заявления о задержках зарплаты, невыполнении условий контракта; игрок, как и клуб, должен следовать регламенту.

Недавно мы рассматривали эту проблему на уровне главы государства. Иногда, когда начинаешь разбираться, видишь, что зарплаты и выплаты надуманные, через агентов поставленные. Плюс некоторые менеджеры думают, что клубы принадлежат им, обогащаются там годами».

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