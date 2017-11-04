Григорян: «По атакующим действиям я бы поставил „Спартак“ на первое место»

Бывший тренер «Арарата» Александр Григорян оценил атакующий потенциал «Спартака» в этом сезоне.

«По атакующим действиям в нашем чемпионате я бы поставил „Спартак“ на первое место. Такой потенциал: Промес, Луис Адриано, Зе Луиш… В „Зените“ на фоне конкуренции высокая мотивация, но посредственно поставленная игра впереди. Ротация – метод Манчини, а при ней сложно добиться тонких взаимодействий и создать команду-семью, как, например в „Локомотиве“.

В ЦСКА конкуренция наоборот отсутствует. Это серьезно ограничивает потенциал как Ганчаренко, так и игроков. Головин, Фернандес, Дзагоев… Недоукомплектование очевидно. Ганчаренко выжимает из состава максимум».



Ранее Александр Григорян заявил, что защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк заслуживает места в сборной России.

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