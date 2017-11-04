Аленичев: «„Енисей“ прошел 20 туров на одном дыхании»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал игровую форму своей команды.



«Функциональный спад? Да, меня посещают такие мысли. Всё-таки 21 тур прошёл. Можно сказать, 20 игр мы прошли на одном дыхании, заставили болельщиков думать, что каждая игра у нас будет на высоких скоростях, но чудес не бывает. Я разговаривал с помощниками, с тренером по физподготовке – пришли к единому знаменателю, что спад должен быть. Думаю, что результат и качество последних игр с этим связаны».



Напомним, что главный тренер «Химок» Александр Ирхин заявил, что считает «Енисей» сильнейшей командой ФНЛ.

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