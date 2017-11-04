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Гунько: «„Спартак-2“ провалил первый тайм»

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Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал матч 21-го тура ФНЛ с «Тамбовом»

«Мы провалили первый тайм: большая группа футболистов выпала из игры. Команда допускала огромное количество невынужденных ошибок — обрезов, неточных передач. Тем не менее мы не стали отходить от той модели игры, к которой привыкли. Во втором тайме перестроились. Но...

Конечно, наша задача не бороться за места в таблице, а развивать футболистов. И все же скажу, что если бы не стандартные положения, наша команда была бы гораздо выше.

Второй тайм показал, что мы можем на равных играть с довольно квалифицированным соперником, который очень агрессивен в атаке и демонстрирует максимально эффективный футбол. Нашим нападающим, к сожалению, не хватило агрессии, чтобы завершить голом хотя бы одну атаку. Даже несмотря на игровое преимущество после перерыва и то, что мы регулярно доставляли мяч в чужую штрафную. Отсюда и результат».

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drug01
сегодня в 18:14
Зачем сопли вешать надо было играть
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