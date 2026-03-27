Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Товарищеские матчи. Сборные 2026

Булыкин заявил о готовности сыграть за сборную России против Никарагуа

сегодня, 00:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуа19:30 Не начался

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил о готовности принять участие в товарищеской встрече против Никарагуа. По словам 46-летнего футболиста, уровень соперника позволяет ему рассчитывать на результативную игру даже спустя 12 лет после завершения профессиональной карьеры.

Я был бы не против, если бы Карпин вызвал меня на матч против Никарагуа. Уверен, что в атаке точно не испортил бы картину. Думаю, пару голов в ворота Никарагуа точно бы накидал. Соперник не столь грозный, поэтому даже в своем нынешнем состоянии смог бы им забить.

Подписывайся в ВК
Все новости
Булыкин Дмитрий
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Соцсети Дмитрия Булыкина
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:21
Юмор этого человека неуместен... Своими словами, я уверен , он пытается открыть дискуссию относительно уровня нынешних игроков чемпионата России, который он считает откровенно слабым. Никогда не считал его сильным игроком и открытым, искренним человеком. Всегда от него попахивает чем-то гнилым. Да и чёрт с ним.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 