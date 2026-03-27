Булыкин заявил о готовности сыграть за сборную России против Никарагуа

Бывший нападающий сборной России заявил о готовности принять участие в товарищеской встрече против Никарагуа. По словам 46-летнего футболиста, уровень соперника позволяет ему рассчитывать на результативную игру даже спустя 12 лет после завершения профессиональной карьеры.

Я был бы не против, если бы Карпин вызвал меня на матч против Никарагуа. Уверен, что в атаке точно не испортил бы картину. Думаю, пару голов в ворота Никарагуа точно бы накидал. Соперник не столь грозный, поэтому даже в своем нынешнем состоянии смог бы им забить.