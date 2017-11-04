Бош: «У „Боруссии“ достаточно времени, чтобы догнать „Баварию“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» в 11-м туре Бундеслиги (1:3).

«Сегодня мы не были лучшей командой на поле. „Бавария“ явно превосходила нас в первом тайме, а вот во второй половине мы добавили.

До конца сезона еще достаточно времени, чтобы наверстать упущенное и догнать мюнхенцев. В начале сезона и сегодня во втором тайме „Боруссия“ показала, что умеет играть в футбол.

Болельщики - лучший игрок „Боруссии“ сегодня. Они поддерживали нас даже при счете 0:3, это просто потрясающе. Впрочем, как всегда».

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