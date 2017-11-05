Кастро: «У „Боруссии“ было 2-3 стопроцентных момента, чтобы сравнять счёт»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:3) в матче 11-го тура чемпионата Германии:

«В первом тайме мы не были такими опасными, как во второй половине встречи. Но у нас было два-три стопроцентных момента, чтобы сравнять счёт.

Первый гол мы пропустили вдесятером (Прим. - минутой ранее Сократис Папастатопулос получил повреждение), чего вполне можно было избежать. Во втором тайме мы старались как могли, у нас были шансы отыграть один мяч и сохранить интригу.

По игре есть моменты, в которых нам нужно прибавлять как команда».

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