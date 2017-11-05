Вратарь «Майнца» в матче с «Боруссией» М перепутал мяч с отметкой для пенальти

Голкипер «Майнца» Робин Зентнер прокомментировал курьёзный эпизод с его участием, который произошёл в матче 11-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

Зентнер, получив мяч перед своими воротами, отвлёкся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув по несуществующему мячу, вратарь спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку «Боруссии» забить гол.

«Мяч вернулся ко мне с подкруткой. Краем глаза я видел что-то белое, и подумал, что это мяч. Но оказалось, что это была отметка для пенальти, а мяч оказался в другом месте. Я хотел сделать передачу партнёру по команде, но не коснулся мяча и только в этот момент осознал, что его нет», — рассказал Зентнер.

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