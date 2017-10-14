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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Идет первый тайм, 38’ Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Идет второй тайм, 49’ Динамо М 1:0 СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 48’ Олимпиец 0:2 Кубань
14:00 50’ Крылья Советов 0:1 Ротор
14:00 51’ Динамо СПб 1:0 Спартак-2
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«Шальке» пытается удержать Горецку, предлагая ему 8 млн евро за сезон

сегодня, 15:03

По слухам, полузащитник «Шальке» Леон Горецка фигурирует в списке трансферных целей «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Появлялась информация и о других заинтересованных коллективах, вроде «Баварии». Спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Кристиан Хейдель сообщил, что игрок не покинет состав команды в январе, поэтому либо с ним удастся продлить контракт, либо он уйдет летом 2018 года бесплатно.

Пока клуб работает над первым вариантом. Сообщается, что «Шальке» предложил 22-летнему хавбеку зарплату размером в 8 млн евро за сезон. 

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