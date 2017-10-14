«Шальке» пытается удержать Горецку, предлагая ему 8 млн евро за сезон

По слухам, полузащитник «Шальке» Леон Горецка фигурирует в списке трансферных целей «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Появлялась информация и о других заинтересованных коллективах, вроде «Баварии». Спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Кристиан Хейдель сообщил, что игрок не покинет состав команды в январе, поэтому либо с ним удастся продлить контракт, либо он уйдет летом 2018 года бесплатно.

Пока клуб работает над первым вариантом. Сообщается, что «Шальке» предложил 22-летнему хавбеку зарплату размером в 8 млн евро за сезон.

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