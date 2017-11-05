Депай: «Критика меня не волнует»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал критику, которой он постоянно подвергается.



«Меня всегда критиковали, но мне важно только то, что обо мне думает моя команда. Другие люди меня не волнуют, а их мнение для меня пустое место. Социальные сети многим дают голос, но я его не слышу. Самое важное для меня - это результат, именно ради него я делаю все возможное».

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