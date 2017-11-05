«Реал» еще не терял очки в этом сезоне, если на поле появлялся Себальос

Полузащитник «Реала» Дани Себальос в текущем сезоне является гарантом побед «сливочных».

Себальос перешел в «Реал» летом и с тех пор принял участие в 8 матчах. 21-летний игрок выходил во встречах с «Барселоной» (2:0), «Реалом Сосьедад» (3:1), «Алавесом» (2:1), «Эспаньолом» (2:0), «Эйбаром» (3:0), «Фуэнлабрадой» (2:0), АПОЭЛом (3:0) и дортмундской «Боруссией» (3:1).

При этом «Реал» в 10 матчах Примеры одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и дважды проиграл. В Лиге чемпионов у «сливочных» также имеется ничья и поражение в четырех встречах.

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