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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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«Реал» еще не терял очки в этом сезоне, если на поле появлялся Себальос

сегодня, 14:19

Полузащитник «Реала» Дани Себальос в текущем сезоне является гарантом побед «сливочных».

Себальос перешел в «Реал» летом и с тех пор принял участие в 8 матчах. 21-летний игрок выходил во встречах с «Барселоной» (2:0), «Реалом Сосьедад» (3:1), «Алавесом» (2:1), «Эспаньолом» (2:0), «Эйбаром» (3:0), «Фуэнлабрадой» (2:0), АПОЭЛом (3:0) и дортмундской «Боруссией» (3:1).

При этом «Реал» в 10 матчах Примеры одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и дважды проиграл. В Лиге чемпионов у «сливочных» также имеется ничья и поражение в четырех встречах.

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No problem
сегодня в 14:29
пффффф.
--джек потрошитель--
сегодня в 14:29
Да,но Зидан превращается в Анчелотти, боится ротировать,и загоняет тех игроков,кто не готов..В матче с Жироной увидел мертвого Марсело? Выпусти против Шпор Тео..Кроос мертвый? Выпусти Себальоса..Вальехо дай играть,3 месяца прошло,парень еще не играл,офигеть...
вoлгoдoн
сегодня в 14:28
Себальос получается легенда..или как там)
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