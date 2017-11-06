Монтелла: «„Милан“ прогрессирует, пусть некоторые этого и не замечают»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победы над «Сассуоло» в матче 12-го тура Серии А отметил прогресс в игре своей команды:

«Сегодня мы нанесли 10 ударов в створ ворот соперника - больше, чем в любой другой игре сезона. Это значит, что мы прогрессируем, пусть некоторые этого и не замечают. Мы на правильном пути.

Увидел много положительных моментов в нашей игре. Мы действовали организованно, не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот, а сами имели много шансов забить. Я доволен нашим выступлением».

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