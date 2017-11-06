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Монтелла: «„Милан“ прогрессирует, пусть некоторые этого и не замечают»

сегодня, 08:52
СассуолоСассуоло0 : 2МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после победы над «Сассуоло» в матче 12-го тура Серии А отметил прогресс в игре своей команды:

«Сегодня мы нанесли 10 ударов в створ ворот соперника - больше, чем в любой другой игре сезона. Это значит, что мы прогрессируем, пусть некоторые этого и не замечают. Мы на правильном пути.

Увидел много положительных моментов в нашей игре. Мы действовали организованно, не позволяли сопернику создавать моменты у наших ворот, а сами имели много шансов забить. Я доволен нашим выступлением».

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Все комментарии
DEIVID
сегодня в 09:44
Поменяли полсостава, но проблема в том, что многие средние игроки, а другие коты в мешке.
VIPded
сегодня в 09:21
Поглядим по следующим играм... Форза, россонери!
lawr19730
сегодня в 09:20
Чё-то не заметно( Интер (ненавистный), да, а Милан ниочём. Китайцы китайцам рознь.
Lazio-Kiev
сегодня в 08:59
200 млн, чтобы 10 раз ударить поворотам Сассуоло😂😂😂
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