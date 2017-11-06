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Зидан: «Роналду ассистирует партнёрам, его плохая серия скоро закончится»

сегодня, 08:40
РеалРеал3 : 0Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» в матче 11-го тура Ла-Лиги и выразил уверенность в том, что нападающий команды Криштиану Роналду, на счету которого по-прежнему лишь 1 гол в чемпионате Испании, вскоре начнет забивать:

«Криштиану начал собирать ассисты, его плохая серия скоро закончится. Иско забил после навеса Роналду. И Криштиану, и Бензема все делают на поле правильно.

Есть чувство, что мы сыграли здорово. После двух поражений подряд было важно победить. Теперь нам следует думать о следующем матче».

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