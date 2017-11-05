Конте: «Почему не пожал руку Моуриньо? Главное проявлять уважение на поле»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте попытался объяснить, почему он отказался пожать руку наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча между командами. Сегодня в рамках 11-го тура АПЛ «синие» обыграли «красных дьяволов».

«Это не столь важно. Важно выиграть матч. Уважение необходимо проявлять на поле, а не за его пределами».

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