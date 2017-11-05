Конте: «Почему не пожал руку Моуриньо? Главное проявлять уважение на поле»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 1:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 0:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 3:1 Логотип футбольный клуб УфаУфа
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 5:0 Логотип футбольный клуб КанКан
23:00 38’ Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен 0:2 Логотип футбольный клуб ЛионЛион
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Конте: «Почему не пожал руку Моуриньо? Главное проявлять уважение на поле»

сегодня, 22:26
ЧелсиЧелси1 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте попытался объяснить, почему он отказался пожать руку наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча между командами. Сегодня в рамках 11-го тура АПЛ «синие» обыграли «красных дьяволов».

«Это не столь важно. Важно выиграть матч. Уважение необходимо проявлять на поле, а не за его пределами».

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Все комментарии
ROMA DROGBA
сегодня в 23:26
Моур, по-прежнему, один из моих самых любимых и уважаемых тренеров вообще. Надеюсь, он еще вернется к нам.
Chelseaman ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:22
Duda Gigolaev Osetin:
Демонстративно вышел.. Он же не дурак, знает, что надо руки жать.. А Маур смотрел в его сторону и ждал
Моуринью: "Вы хотите, чтобы я побежал за ним к центру поля? Я был там. Я пожал руку людям, которые были рядом."

p.s. конте сразу на поле побежал к своим игрокам и фанатам, не думаю, что он специально проигнорировал моура
Duda Gigolaev Osetin ответил Chelseaman
сегодня в 23:21
Chelseaman:
хз перед матчем пожал, а после матча сразу на поле вышел, ниче тут такого нет
Демонстративно вышел.. Он же не дурак, знает, что надо руки жать.. А Маур смотрел в его сторону и ждал
тот еще добряк
сегодня в 23:03
    Шишанутый
    сегодня в 23:02
    Зря он так сделал. Маур это еще припомнит ему когда Абромович его уволит Челси а случится это скоро.
    Морозовский
    сегодня в 23:00
    Ужинать Конте побоялся после игры - вот и не пожал руку.
    311
    сегодня в 22:52
    А вот это некрасиво! Минус Конте!)
    azkan
    сегодня в 22:39
    Дерзок Конте, дерзок. Чтобы так себя вести нужно в каждом матче побеждать, а не через раз или два.
    Chelseaman
    сегодня в 22:28
    хз перед матчем пожал, а после матча сразу на поле вышел, ниче тут такого нет
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