Эвра: «Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
00:38
«Милан» переиграл «Сассуоло»20
00:35
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас»17
00:30
Червиченко: «В конкурсе „Кто лучше договорится с судьёй?“ „Локомотив“ пока лидирует»13
23:53
Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб в чемпионатах страны22
21:21
«Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед»131
00:59
Сусо: «Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть „Милан“ на победный путь»0
00:26
Ловчев: «Индивидуальное мастерство спартаковцев компенсирует отсутствие коллективной игры»4
00:20
Стив Макларен может возглавить «Рейнджерс»0
00:15
«Челси» нацелился на 17-летнего нападающего «Гамбурга» Арпа0
00:06
Аспиликуэта отдал 5 результативных передач на Морату в 10 матчах Премьер-Лиги0
23:45
Аллегри о поединке с «Беневенто»: «Казалось, что это какой-то проклятый матч»2
23:33
Канчельскис: «Чувство, что наш футбол похоронили»6
23:32
Первая тренировка сборной Аргентины на «Открытие Арене» отменена1
23:19
Икарди не поможет аргентинцам в матче с Россией2
23:16
Дриусси: «У „Зенита“ были очевидные шансы обыграть „Рубин“»6
23:08
Смольников: «В „Зените“ все переживают из-за того, что мы не набираем очки»7
23:04
Бонуччи: «Я должен дать „Милану“ то, что я давал своим бывшим командам в прошлом»2
22:44
Бубнов: «У „Спартака“ появляются отличные шансы побороться за попадание в тройку»15
22:40
Глушаков: «„Спартак“ – непредсказуемая команда»10
22:38
Бубнов: «Удивляет, что Дзюба опять вышел в основе»25
22:33
Рейнгольд: «„Спартак“ пустился в погоню. Борьба только начинается»18
22:26
Конте: «Почему не пожал руку Моуриньо? Главное проявлять уважение на поле»12
22:14
Пауревич: «Если даем пространство, то сразу видно мастерство игроков „Спартака“»3
22:11
«Реал» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы6
22:10
Конте: «Есть ли у Давида Луиса будущее в „Челси“? Не знаю»12

Эвра: «Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки»

сегодня, 00:52
МарсельМарсель5 : 0КанКанМатч завершен

Защитник «Марселя» Патрис Эвра, который, скорее всего, будет дисквалифицирован УЕФА за удар ногой по голове болельщика собственной команды, который, судя по всему, оскорбил 36-летнего футболиста, прокомментировал победу «Олимпика» над «Каном» в матче 12-го тура чемпионата Франции:

«Молодцы, ребята! Добились сегодня отличного результата. Горжусь вами! Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки».

Примечательно, что во время матча болельщики «Олимпика» растянули на трибунах баннер, на котором было написано следующее: «Ты посчитал, что ты выше клуба и его болельщиков. Мы не хотим, чтобы ты носил наши цвета. Эвра, убирайся».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 01:12
Что за болелы не понимаю довели человека своими словами а он в ответ молчат должен что ли? Молодец эвра 👍💪 у тебя все впереди ещё
la-respect0
сегодня в 01:05
Ваще ниггер оборзел...Суареса на него нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100