Эвра: «Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра, который, скорее всего, будет дисквалифицирован УЕФА за удар ногой по голове болельщика собственной команды, который, судя по всему, оскорбил 36-летнего футболиста, прокомментировал победу «Олимпика» над «Каном» в матче 12-го тура чемпионата Франции:

«Молодцы, ребята! Добились сегодня отличного результата. Горжусь вами! Спасибо всем настоящим фанатам „Марселя“. Я получаю от вас много поддержки».

Примечательно, что во время матча болельщики «Олимпика» растянули на трибунах баннер, на котором было написано следующее: «Ты посчитал, что ты выше клуба и его болельщиков. Мы не хотим, чтобы ты носил наши цвета. Эвра, убирайся».

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