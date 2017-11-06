«Милан» переиграл «Сассуоло»

«Милан» на выезде одержал победу над «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Реджо-нель-Эмилия, стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре»
«Сассуоло» - «Милан» 0:2 (0:1)
Голы: Романьоли 39, Сусо 67.
«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата (Матри 55), Миссироли, Политано (Рожерио 84), Маццителли, Рагуза (Пьерини 70), Фальчинелли.
Главный тренер: Кристиан Букки.
«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Калабрия (Абате 14), Сапата, Чалханоглу (Локателли 64), Кессиэ, Борини (Антонелли 82), Монтоливо, Сусо, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Романьоли 45, Ачерби 45, Бонуччи 55, Монтоливо 64.
Судья: Антонио Дамато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Не могу дождатся лиги чемпионов. Такой звездный состав создан крушить Атлетико Баварию реал ювентус. Доннаруммо будущий преданный Буффон! Кессие сильней чем Кросс и Модрич, Андрей Силва напоминает молодого Шевченка! особенно рад за моего единоверца Хасана Чалкана Оглу, это сейчас лучший футболист мира. Прекрасная результативнасть, скоро получит золотой мяч!!! Низкий поклон нашим китайским повелителям за создание такой команды чемпионов.
Не могу дождатся лиги чемпионов. Такой звездный состав создан крушить Атлетико Баварию реал ювентус. Доннаруммо будущий преданный Буффон! Кессие сильней чем Кросс и Модрич, Андрей Силва напоминает молодого Шевченка! особенно рад за моего единоверца Хасана Чалкана Оглу, это сейчас лучший футболист мира. Прекрасная результативнасть, скоро получит золотой мяч!!! Низкий поклон нашим китайским повелителям за создание такой команды чемпионов.
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ЛУЧШИЙ КЛУБ ИТАЛИИ! САМЫЙ ТИТУЛОВАНЫЙ КЛУБ МИРА НА ВСЕГДА! ВПЕРЕД К НОВЫМ СКУДЕТАМ И ПОБЕДЕ В ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!