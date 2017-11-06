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«Милан» переиграл «Сассуоло»

сегодня, 00:38
СассуолоСассуоло0 : 2МиланМиланМатч завершен

«Милан» на выезде одержал победу над «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Реджо-нель-Эмилия, стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре»

«Сассуоло» - «Милан» 0:2 (0:1)
Голы: Романьоли 39, Сусо 67.

«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата (Матри 55), Миссироли, Политано (Рожерио 84), Маццителли, Рагуза (Пьерини 70), Фальчинелли.
Главный тренер: Кристиан Букки.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Калабрия (Абате 14), Сапата, Чалханоглу (Локателли 64), Кессиэ, Борини (Антонелли 82), Монтоливо, Сусо, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Романьоли 45, Ачерби 45, Бонуччи 55, Монтоливо 64.

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
MусорщиK
сегодня в 00:55
    БАБАнк
    сегодня в 00:51
    БАВАРИЯ ЧЕЛСИ МАНЧЕСТИР реал ювентус НАПОЛИ! ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!
    С детства за мелан
    сегодня в 00:50
    китай с нами! милан вернулся!
    Китайская подделка
    сегодня в 00:49
    дрожи ювентус и интер! Великий Милан вернулся!!!
    Klose_Miro
    сегодня в 00:49
    У Сассуоло пол состава травмированных было, в следующем туре Наполи наполнит стакан Монтелле.
    ЛЕГЕНДА ДОЛЛАРУММА
    сегодня в 00:48
    Милан не мешок. Милан вернулса
    ЛИЦО МИЛАНА ответил РАБЫ КИТАЯ
    сегодня в 00:47
    РАБЫ КИТАЯ:
    Наш великий Милан вернулся. скудето не далеко
    Вернулся! Вернулся! теперь будим много кубков побеждать как раньше!
    95-shishani-95
    сегодня в 00:46
    Наконец-то!
    С победой!
    Давай Милан, подтянись уже!
    pinturicchio86
    сегодня в 00:46
    я знал что аэроплан топарь)))
    РАБЫ КИТАЯ
    сегодня в 00:45
    Наш великий Милан вернулся. скудето не далеко
    3ton
    сегодня в 00:45
    Хоть так и то хорошо))
    РАБЫ КИТАЯ ответил Nesta 88
    сегодня в 00:44
    Nesta 88:
    Юморист ты))
    ПРАВДОРУБ!!!
    Nesta 88 ответил Валерошка
    сегодня в 00:44
    Валерошка:
    Великая победа для нас братьи росонерцы. Великий Милан вернулся! Не могу дождатся лиги чемпионов. Такой звездный состав создан крушить Атлетико Баварию реал ювентус. Доннаруммо будущий преданный Буффон! Кессие сильней чем Кросс и Модрич, Андрей Силва напоминает молодого Шевченка! особенно рад за моего единоверца Хасана Чалкана Оглу, это сейчас лучший футболист мира. Прекрасная результативнасть, скоро получит золотой мяч!!! Низкий поклон нашим китайским повелителям за создание такой команды чемпионов.
    Юморист ты))
    если не Милан то Реал или Бавария
    сегодня в 00:44
    Великий Милан вернулся. больше не стану болеть за слабый реал.
    ВЕЛИКИЙ МИЛОН ВЕРНУЛСЯ
    сегодня в 00:43
    великий милан вернулся. браво МОНТЕЛЛА
    joma_inter
    сегодня в 00:42
    Увольнение откладывается!
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 00:42
    Молодцы!
    милан коран баран
    сегодня в 00:41
    ВЕЛИКИЙ МИЛАН НАКОНЕЦ ВЕРНУЛСЯ!
    ЛУЧШИЙ КЛУБ ИТАЛИИ! САМЫЙ ТИТУЛОВАНЫЙ КЛУБ МИРА НА ВСЕГДА! ВПЕРЕД К НОВЫМ СКУДЕТАМ И ПОБЕДЕ В ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!
    Валерошка
    сегодня в 00:40
    Великая победа для нас братьи росонерцы. Великий Милан вернулся!
    Не могу дождатся лиги чемпионов. Такой звездный состав создан крушить Атлетико Баварию реал ювентус. Доннаруммо будущий преданный Буффон! Кессие сильней чем Кросс и Модрич, Андрей Силва напоминает молодого Шевченка! особенно рад за моего единоверца Хасана Чалкана Оглу, это сейчас лучший футболист мира. Прекрасная результативнасть, скоро получит золотой мяч!!! Низкий поклон нашим китайским повелителям за создание такой команды чемпионов.
    Milan199675
    сегодня в 00:39
    Лучше чем ничего.
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