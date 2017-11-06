«Милан» переиграл «Сассуоло»

«Милан» на выезде одержал победу над «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Реджо-нель-Эмилия, стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре»

«Сассуоло» - «Милан» 0:2 (0:1)

Голы: Романьоли 39, Сусо 67.

«Сассуоло»: Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата (Матри 55), Миссироли, Политано (Рожерио 84), Маццителли, Рагуза (Пьерини 70), Фальчинелли.

Главный тренер: Кристиан Букки.

«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Калабрия (Абате 14), Сапата, Чалханоглу (Локателли 64), Кессиэ, Борини (Антонелли 82), Монтоливо, Сусо, Калинич.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Романьоли 45, Ачерби 45, Бонуччи 55, Монтоливо 64.

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте