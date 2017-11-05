Аллегри о поединке с «Беневенто»: «Казалось, что это какой-то проклятый матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команде нелегко далась победа над «Беневенто» в матче 12-го тура Серии А:

«Я должен поблагодарить своих игроков, ведь сегодня мы уступали в счете после первого же удара в створ наших ворот. Казалось, что это какой-то проклятый матч, но нам было необходимо сохранять спокойствие и не спешить.

Поведя в счете, мы все равно рисковали, позволив сопернику заработать несколько угловых и провести несколько контратак. Было непросто, хотя мы думали, что выйдя вперед, мы сняли все вопросы».

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