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Аллегри о поединке с «Беневенто»: «Казалось, что это какой-то проклятый матч»

вчера, 23:45
ЮвентусЮвентус2 : 1БеневентоБеневентоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команде нелегко далась победа над «Беневенто» в матче 12-го тура Серии А:

«Я должен поблагодарить своих игроков, ведь сегодня мы уступали в счете после первого же удара в створ наших ворот. Казалось, что это какой-то проклятый матч, но нам было необходимо сохранять спокойствие и не спешить.

Поведя в счете, мы все равно рисковали, позволив сопернику заработать несколько угловых и провести несколько контратак. Было непросто, хотя мы думали, что выйдя вперед, мы сняли все вопросы».

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pinturicchio86
сегодня в 00:40
    Шишанутый
    вчера в 23:49
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