Ибрагимович сам вручил кубок капитану «Мальме», нарушив регламент чемпионата Швеции

В понедельник «Мальме» праздновал свое 20-е чемпионство в чемпионате Швеции. Церемонию вручения кубка посетил нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который начал профессиональную карьеру именно в этом шведском клубе.

Президент Федерации футбола Швеции Карл-Эрик Нильссон должен был вручить юбилейный трофей капитану «Мальме» Маркусу Розенбергу, но его опередил именитый форвард. Ибрагимович пригласил Розенберга на подиум и собственноручно вручил футболисту награду, тем самым нарушив регламент чемпионата Швеции.

Zlatan Ibrahimovic returned to former club Malmo last night and helped them celebrate a truly historic moment: https://t.co/Su0G0YvFaR pic.twitter.com/d15a2nkQn3