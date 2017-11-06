«Наполи» подозревают в связях с мафией

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
19:46
В Испании разгорается скандал, связанный с новой формой сборной12
18:36
Пирло объявил о завершении карьеры и попрощался с болельщиками31
16:29
Мутко - Ганчаренко: «Хочешь быть судьёй - иди суди»179
16:09
Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»53
14:21
Билич покидает «Вест Хэм»22
20:47
Ансальди присоединился к сборной Аргентины0
20:31
Ярмоленко: «В матче со Словакией хотим показать хороший и привлекательный футбол»1
20:25
Кангва: «Проснувшись утром в Хабаровске, я не понимал, чего хочет организм»11
20:14
Алаба получил травму и пропустит матч сборной Австрии0
20:03
Шевченко: «Я был против встречи с Аргентиной. Слишком дорого»6
19:48
Буффон: «Тот, кто играл с Пирло, понимает истинное значение слова „уникальный“»2
19:39
Шевченко рассмотрит кандидатуру Исмаили, если он получит украинское гражданство2
19:34
Кейн: «Чувствую небольшой дискомфорт, но хотел бы сыграть с Германией и Бразилией»1
19:30
Фальке: «„Наполи“ выглядит командой, способной взять Скудетто»10
19:22
Рибери приступил к тренировкам на поле1
19:19
Черчесов: «Кто сыграет индивидуально против Месси? Мы никогда такого не практиковали»30
19:18
Клопп: «Мы были уверены, что Салах - хорошее приобретение»3
19:04
СМИ: «„Вест Хэм“ объявит о назначении Мойеса главным тренером во вторник»7
18:55
Сборная России (до 19 лет) объявила заявку на квалификацию ЧЕ-20185
18:50
Фернандиньо: «Победа над „Арсеналом“ очень важна для нас»0
18:40
Гол Эль-Шаарави признан лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе4
18:33
Невилл: «„Челси“ убил „Манчестер Юнайтед“ в центре поля»6
18:27
Смоллинг: «Нам стоит подготовить достойный ответ на поражение от „Челси“»0
18:23
Эменало покинул должность технического директора «Челси»4
18:09
Карасев: «Я недоволен своей работой в матче „Локомотив“ - ЦСКА»64

«Наполи» подозревают в связях с мафией

сегодня, 19:56

Прокуратура Неаполя начала расследование в отношении «Наполи», которую подозревают в связях с мафией. Неаполитанцы подозреваются в незаконной передаче билетов мафии с целью последующей реализации. 

На данный момент у прокуратуры Неаполя кроме фактов спекуляции билетами, есть лишь фотографии некоторых игроков «Наполи», отдыхающих в компании с людьми, входящими в разные кланы неаполитанской мафии.

Напомним, что в минувшем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Кьево».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Знатог
сегодня в 20:48
В Неаполе все знают, что никакой мафии там нет, но есть люди имеющие большое влияние.
Ахад
сегодня в 20:48
тоже мне новость...наполи и каморра близнецы-братья испокон веку...в италии мафия считай культурный код нации...что то сродни коррупции в рашке
post-navigator
сегодня в 20:25
Прокуратура Неаполя начала расследование... а вот не надо экономить на билетиках для прокуратуры!
shur
сегодня в 20:24
...Я вам больше скажу,а главарь мафии Дон Диего из Аргентины!!!
lawr19730
сегодня в 20:18
Хе-хе,а чё не на Юве опять по привычке всех собак вешают???По делу еще надо Интер с Миланом срочно проверить на принадлежность к китайской мафии)))
VV V
сегодня в 20:17
От России потихоньку отстают....
FILL31185
сегодня в 20:14
В серию В их или Расформировать)
Sem25 ответил Zimka
сегодня в 20:11
Zimka:
Внезапно, с чего бы вдруг?
Ювентус опережают в таблице.
гуру кермет
сегодня в 20:10
дела как в польше прав тот у каво длиней и толще ква ква ква форза чоткие пацаны за Наполя каморра квеееее
Ministri Krasnodar
сегодня в 20:08
Вот это новость) В Неаполе мафия))))
Footbolista
сегодня в 20:08
Zimka
сегодня в 20:08
Внезапно, с чего бы вдруг?
Алексей Литвинов 7
сегодня в 20:07
мафия уже до билетов опустилась?вот это да
Онопконь
сегодня в 20:05
Как говаривал Казанова из Улиц Разбитых фонарей: "У нас не Чикаго. У нас покруче будет."
RDeanW
сегодня в 20:01
клуб из неаполя подозревают в связях с мафией? да ну нее, быть не может)
Belgie2009
сегодня в 20:01
Итальянская мафия в деле,Наполи в серию Б !!!!!
kastites
сегодня в 19:57
В России цска и спартак так же с мафией российской связаны. И не кому дела нету
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100