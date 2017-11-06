«Наполи» подозревают в связях с мафией

Прокуратура Неаполя начала расследование в отношении «Наполи», которую подозревают в связях с мафией. Неаполитанцы подозреваются в незаконной передаче билетов мафии с целью последующей реализации.

На данный момент у прокуратуры Неаполя кроме фактов спекуляции билетами, есть лишь фотографии некоторых игроков «Наполи», отдыхающих в компании с людьми, входящими в разные кланы неаполитанской мафии.

Напомним, что в минувшем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Кьево».

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