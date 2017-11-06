105-летняя история «Модены» подошла к концу

«Модену» исключили из третьего по счету итальянского дивизиона, Серии С. Напомним, что вчера клуб был признан банкротом. Команда не выходила на поле в последних четырех матчах чемпионата — футболисты отказались играть, ведь им не платили зарплату уже несколько месяцев. Руководство клуба судорожно искало нового владельца, но не достигло успеха.

Таким образом, сегодня с футбольной карты Италии исчез клуб со 105-летней историей.

Команды дважды завоевывала англо-итальянский Кубок и провела в Серии А 13 сезонов.

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