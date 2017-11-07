Дешам: «„Атлетико“ провёл серию неубедительных матчей, но Гризманн остаётся собой»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, которого критикуют за низкую результативность:

«Его состояние относительно. Оно зависит от того, как выступает его клуб. „Атлетико“ провёл серию неубедительных матчей. Но Антуан по-прежнему остаётся Антуаном со всеми его качествами.

Возможно, Гризманн был менее решителен и пребывает не в лучшей форме. Иногда она может быть немного хуже, чем обычно. Но я об этом не беспокоюсь. Мы справимся».

Напомним, в последнее время в прессе появляются слухи, о вероятном переходе Гризманна в «Барселону» уже в зимнее трансферное окно.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте