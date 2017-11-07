Хайнкес: «В последние недели было сложно распределять нагрузку между игроками»

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес после победы над дортмундской «Боруссией» (3:1) в 11-м туре чемпионата Германии рассказал об изменениях, которые были внесены им в работу команды после назначения его главным тренером мюнхенцев:

«Недели под моим руководством были для команды очень утомительными. Мы внесли много изменений. Это касается тренировок, упражнений, интенсивности и общего уровня нагрузок. Мы много анализировали и разбирали наши ошибки. Мы очень хорошо поработали.

Так происходит всегда, когда приходит тренер с новыми идеями, но иногда это бывает утомительно. Поэтому мои игроки заслуживают большой похвалы, они великолепно к этому отнеслись.

Когда все игроки вернутся в строй, мы начнём играть в ещё более привлекательный футбол, и это также даст возможность применять ротацию на самом высоком уровне. Нужно распределять нагрузку между игроками. В последние недели сделать это было сложно».

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