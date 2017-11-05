«Вест Хэм» примет решение по Биличу и Мойесу в ближайшие 48 часов

Руководство «Вест Хэма» ведет переговоры с Дэвидом Мойесом, которого видит в качестве будущего главного тренера команды.

В ближайшие 48 часов, если не раньше, будет принято решение о дальнейшей судьбе нынешнего рулевого «молотков» Славена Билича. После этого команду может принять Мойес.

Боссы «Вест Хэма» считают, что Биличу было дано достаточно шансов, чтобы исправить ситуацию. В этом сезоне команда выиграла лишь два матча, несмотря на громкие летние приобретения в лице Чичарито и Джо Харта.

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