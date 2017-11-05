«Вест Хэм» примет решение по Биличу и Мойесу в ближайшие 48 часов

Руководство «Вест Хэма» ведет переговоры с Дэвидом Мойесом, которого видит в качестве будущего главного тренера команды.
В ближайшие 48 часов, если не раньше, будет принято решение о дальнейшей судьбе нынешнего рулевого «молотков» Славена Билича. После этого команду может принять Мойес.
Боссы «Вест Хэма» считают, что Биличу было дано достаточно шансов, чтобы исправить ситуацию. В этом сезоне команда выиграла лишь два матча, несмотря на громкие летние приобретения в лице Чичарито и Джо Харта.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Будет тоже, что и с Пэлас - сменили де Бура на Ходжсона. Шило на мыло. Причём шыло было качественнее. Так и Мойес едва ли сильнее Билича.
Будет тоже, что и с Пэлас - сменили де Бура на Ходжсона. Шило на мыло. Причём шыло было качественнее. Так и Мойес едва ли сильнее Билича.
назывались такие кандидаты как Тухэль, Сарри, Бенитес и тд, а в итоге лучше чем Мойес не нашли............ хотя ВХ на большее и не может рассчитывать.
назывались такие кандидаты как Тухэль, Сарри, Бенитес и тд, а в итоге лучше чем Мойес не нашли............ хотя ВХ на большее и не может рассчитывать.