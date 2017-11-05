Бьелса будет уволен, если «Лилль» сегодня проиграет «Метцу»

Главный тренер «Лилля» Марсело Бьелса находится на грани увольнения.

Эль Локо сложит свои полномочия, если сегодня его команда проиграет «Метцу», который занимает последнее место в таблице Лиги 1. При этом «доги» недалеко ушли от своих сегодняшних соперников и расположились лишь на строчку выше.

По словам самого Бьелсы, по игре «Лилль» превосходил всех своих оппонентов, кроме «Монако» (0:4). В 10 турах команда 1 раз победила, трижды сыграла вничью и 6 матчей проиграла.

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия может принять «Лилль», если Бьелса будет уволен.

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