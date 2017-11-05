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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
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17:15 21’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
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14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 35’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 34’ Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 36’ Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
17:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
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Ди Маттео намерен вернуться в большой футбол

сегодня, 16:34

Бывший тренер «Челси» Роберто Ди Маттео признался, что намерен вернуться в большой футбол. Ди Маттео после увольнения из «Вест Бромвича» в октябре 2016 года никого не тренировал. 

«За это время у меня было множество предложений. Это странно, потому что, если вы говорите, что не хотите тренировать, то тем больше предложений вам поступает. Спустя некоторое время приходит осознание того, что вы больше не можете без этой деятельности, вам срочно нужно опять тренировать. Теперь я точно уверен, что скоро вернусь, сейчас это только вопрос времени».

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DXTK
сегодня в 16:51
Какой ВБА.?????... его из Астон Виллы уволили в 2016))))))) дроздов он тренировал в 09-11 году перед Челси.......
DXTK
сегодня в 16:47
что уже из Челси позвонили????? как раз Конте сменить.....может еще одну ЛЧ возьмут.
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