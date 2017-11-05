Ди Маттео намерен вернуться в большой футбол

Бывший тренер «Челси» Роберто Ди Маттео признался, что намерен вернуться в большой футбол. Ди Маттео после увольнения из «Вест Бромвича» в октябре 2016 года никого не тренировал.



«За это время у меня было множество предложений. Это странно, потому что, если вы говорите, что не хотите тренировать, то тем больше предложений вам поступает. Спустя некоторое время приходит осознание того, что вы больше не можете без этой деятельности, вам срочно нужно опять тренировать. Теперь я точно уверен, что скоро вернусь, сейчас это только вопрос времени».

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