Вентура: «Мы все уверены в том, что Италия попадёт на чемпионат мира»

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура убеждён, что его команда сможет обыграть Швецию в стыковых матчах и выйдут на ЧМ-2018:

«Я никогда не рассматривал возможность того, что мы пропустим чемпионат мира. Мы все убеждены, что попадём на него.

Я считаю, что у нас есть возможность сделать что-то гораздо более значимое, чем то, о чём мы сейчас думаем. Пришло время правильно направить нашу энергию.

Я не думаю о том, будем ли мы играть на ЧМ или нет. Я уже думаю о групповом этапе, а также о товарищеских матчах, которые мы должны провести с Англией и, возможно, с Аргентиной. Но, конечно, в первую очередь мои мысли сосредоточены на играх со Швецией, ведь сначала надо пройти этот обязательный этап».

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