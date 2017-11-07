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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Вентура: «Мы все уверены в том, что Италия попадёт на чемпионат мира»

сегодня, 06:18
ШвецияШвеция-:-ИталияИталия10.11.2017 в 22:45 Не начался

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура убеждён, что его команда сможет обыграть Швецию в стыковых матчах и выйдут на ЧМ-2018:

«Я никогда не рассматривал возможность того, что мы пропустим чемпионат мира. Мы все убеждены, что попадём на него.

Я считаю, что у нас есть возможность сделать что-то гораздо более значимое, чем то, о чём мы сейчас думаем. Пришло время правильно направить нашу энергию.

Я не думаю о том, будем ли мы играть на ЧМ или нет. Я уже думаю о групповом этапе, а также о товарищеских матчах, которые мы должны провести с Англией и, возможно, с Аргентиной. Но, конечно, в первую очередь мои мысли сосредоточены на играх со Швецией, ведь сначала надо пройти этот обязательный этап».

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FILL31185
сегодня в 06:21
Все уверены,что Италия попадет на ЧМ.
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