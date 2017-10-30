Игроки китайского клуба из 3-го дивизиона сфотографировались на фоне огромных призовых

Игроки «Мэйсянь Тэчан» - клуба 3-го дивизиона чемпионата Китая, почувствовали себя Флойдом Мэйвезером после того, как их команда добилась повышения в классе.
Каждый футболист команды получил от щедрых владельцев клуба 3 млн фунтов (в пересчете с юаней) призовых за выход во второй дивизион. Многие игроки не упустили случая сфотографироваться рядом с пачками денег, как это любит делать непобеждённый американский боксер-профессионал.
Ранее мы писали о том, что каждая сборная-участница чемпионата мира-2018 заработает не менее 8 млн долларов.
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