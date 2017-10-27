Каждый участник чемпионата мира получит не менее 8 млн долларов

Стало известно, как будет разделен призовой фонд чемпионата мира 2018 года - $400 млн.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что победитель мундиаля получит от организации $38 млн, финалист - $28 млн, бронзовый призер - $24 млн, команда, которая займет 4-е место - $22 млн. Выход в 1/8 финала турнира будет поощряться $12 млн, в 1/4 финала - $16 млн. Кроме того, $8 млн получит каждая национальная футбольная ассоциация, чья сборная отберется или уже отобралась на грядущий чемпионат мира.

Также $209 млн составит фонд, на который смогут претендовать клубы, чьи игроки будут принимать участие в чемпионате мира.

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