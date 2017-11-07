Зобнин: «Планирую попасть в заявку уже после игр сборной»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свое восстановление после полученной травмы в матче против сборной Венгрии.



«Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.



Есть шанс выйти на поле в этом году? Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной».

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