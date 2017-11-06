Зобнин тренируется в общей группе сборной России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, судя по всему, полностью восстановился после перенесенной операции на колене.

Футболист, вызванный в расположение сборной России на товарищеские матчи с национальными командами Аргентины и Испании, сегодня тренировался в общей группе.

При этом, вероятно, игрок все равно не примет участие в предстоящих встречах, а продолжит набирать форму.

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