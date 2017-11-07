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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Глушаков и Фернандес тренируются по индивидуальной программе

сегодня, 11:36
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Как сообщает источник, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча со сборной Аргентины тренируются по индивидуальной программе. 

«Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против Аргентины. В общей группе отсутствуют защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник „Спартака“ Денис Глушаков. Фернандес начал тренировку в тренажёрном зале, а Глушаков работает по индивидуальной программе», - говорится в сообщении.

Ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал товарищеские встречи со сборными Испании и Аргентины. 

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борька
сегодня в 11:57
Частный бзнес
Jeck Denielse
сегодня в 11:52
Денис усиленно учит фразу "O senhor Messi,você pode obter o seu t-shirt"

Господин Месси,можно получить вашу футболку..........
Павел Амурский
сегодня в 11:49
Глушаков учится изображать из себя Месси.
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