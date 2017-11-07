Глушаков и Фернандес тренируются по индивидуальной программе

Как сообщает источник, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча со сборной Аргентины тренируются по индивидуальной программе.



«Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу против Аргентины. В общей группе отсутствуют защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник „Спартака“ Денис Глушаков. Фернандес начал тренировку в тренажёрном зале, а Глушаков работает по индивидуальной программе», - говорится в сообщении.



Ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал товарищеские встречи со сборными Испании и Аргентины.

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