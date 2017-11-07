Маскерано не исключил, что вернется в чемпионат Аргентины

Футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано в обозримом будущем может вернуться в чемпионат Аргентины. Контракт 33-летнего игрока рассчитан до лета 2019 года, однако в этом сезоне он стал получать меньше игрового времени.

«Моя цель - быть счастливым. Решение, которое я приму, будет зависеть от обстоятельств. Очевидно, что сейчас я играю в „Барселоне“ не так много, как раньше, хотя хотелось бы получать больше практики.

Не знаю, вернусь ли я в Аргентину, на данный момент у меня нет никаких предложений. Но я не собираюсь зарекаться. Не хочу, чтобы потом меня за мои слова упекли за решетку».

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