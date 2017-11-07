Клозе представит кубок ЧМ-2018 во время жеребьевки группового этапа

Знаменитый немецкий нападающий Мирослав Клозе представит кубок чемпионата мира-2018 во время жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 1 декабря 2017 года.

«По вполне очевидным причинам с чемпионатами мира у меня связаны совершенно особые воспоминания. Для меня большая честь даже после завершения карьеры оставаться частью чемпионата мира. Особенно почетно представить России и всему миру этот кубок, за который мы бились и который завоевали в 2014 году в Бразилии», - заявил экс-форвард сборной Германии.

Неделю назад организаторы мундиаля утвердили слоган грядущей жеребьевки турнира — «Смотри, как сойдутся звезды».

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