«Атлетико» обвиняет Гризманна в неудачах клуба

По информации испанских источников, официальные лица «Атлетико» крайне раздосадованы последними выступлениями клуба, а одним из главных виновников неудач считают нападающего Антуана Гризманна.

Летом футболист продлил контракт с мадридским клубом и добился значительного увеличения зарплаты, а сумма его выкупа на один сезон повысилась со 100 млн до 200 млн евро. Тем не менее, в этом сезоне форвард уже не хвастает выдающейся результативностью, забив лишь два гола в чемпионате Испании. Ожидается, что «Атлетико» может расстаться с форвардом по окончании кампании, ведь его будет кем заменить — с января за «матрасников» снова сможет играть Диего Коста.

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