«Атлетико» обвиняет Гризманна в неудачах клуба

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Аргентина. Примера
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия БатайскАкадемия Батайск 1:4 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2
  • Главные новости
  • Все новости
16:30
Роналду поспорил с одноклубниками, что сможет обогнать Месси и стать главным снайпером45
14:31
Мутко предложил отказаться от постройки отеля, на который уже потрачено 3,5 млрд рублей91
11:44
Дэвид Мойес - новый главный тренер «Вест Хэма»27
11:39
«Ювентус» и «Милан» пытались приобрести Паредеса, но потерпели неудачу51
11:26
Моуриньо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона45
17:57
Зобнин: «У нас в группе не будет топ-сборных, мы в первой корзине»2
17:50
«Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за Муктара Диахаби0
17:44
Хендерсон, Стерлинг и Делф не помогут сборной Англии1
17:33
УЕФА представил топ-10 голов европейской квалификации ЧМ-20186
17:32
Наби Кейта будет оштрафован на 415 тысяч евро за поддельные права3
17:31
Савич близок к продлению контракта с «Атлетико»0
17:26
Возле «Самара Арены» появится вертолетный центр0
17:19
Зобнин: «Не ожидал вызова в сборную»5
17:17
Маскерано надеется, что в группе на ЧМ-2018 Аргентина не будет играть с Испанией6
17:05
Гамшик: «„Кьево“ намеренно играл на ничью»1
16:57
Эллардайс опроверг факт переговоров с «Эвертоном», но готов к диалогу0
16:54
Зобнин: «Планирую попасть в заявку уже после игр сборной»8
16:43
«Рубин» поздравил Оздоева с 100-м матчем4
16:33
Жигулев: «У нас нет больше права на ошибку»2
16:19
Флоренци: «Матч со Швецией будет тяжелым, но Италия никого не боится»3
16:15
Ушел из жизни чемпион мира 1954 года Ханс Шефер4
16:04
Симеоне - претендент на должность наставника «Эвертона»15
15:53
Кузяев: «В „Зените“ самым тяжелым оказались сборы»5
15:51
Роналдо может занять в «Коринтианс» высокопоставленную должность2
15:42
Данченко - игрок октября в «Анжи»4

«Атлетико» обвиняет Гризманна в неудачах клуба

сегодня, 16:49

По информации испанских источников, официальные лица «Атлетико» крайне раздосадованы последними выступлениями клуба, а одним из главных виновников неудач считают нападающего Антуана Гризманна.

Летом футболист продлил контракт с мадридским клубом и добился значительного увеличения зарплаты, а сумма его выкупа на один сезон повысилась со 100 млн до 200 млн евро. Тем не менее, в этом сезоне форвард уже не хвастает выдающейся результативностью, забив лишь два гола в чемпионате Испании. Ожидается, что «Атлетико» может расстаться с форвардом по окончании кампании, ведь его будет кем заменить — с января за «матрасников» снова сможет играть Диего Коста.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Слайш
сегодня в 17:45
Он давно хотел уйти, да что-то сидит до сих пор, хотя прекрасно понимает что атлетико - команда неудачников, к тому же благодаря эльчолу заслужившая репутацию провокаторов и грубиянов, не умеющая играть красиво а только с помощью физики и грубости.. Поэтому не удивительно что Антуан желает покинуть клуб.. Было бы здорово посмотреть на него в Реале, правда не за 200 лямов конечно.. Мне лично Антуан всегда нравился, но откровенно таких денег он не стоит
Zen-Aku
сегодня в 17:35
Ну вот нашли крайнего(
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:29
Нужно было летом уходить и мозги не ипать .
Решил благородно остаться , а из него козла отпущения сделали ))) ЛОЛ
VIPded
сегодня в 17:28
Очень непорядочный развод с его стороны...(((
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:03
Да, парень просто зажрался и зазвездил надо бы расстаться с ним да побыстрей!
КЭТиК
сегодня в 16:54
Просто Гризманн теперь хочет уйти.
dimagas1
сегодня в 16:53
Антошка немного сдал,но и вся команда не айс играет в этом сезоне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100