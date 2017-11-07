Косьельни завершит карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира 2018 года.
«Думаю, у меня осталось 6 месяцев в качестве игрока сборной. Затем мне будет почти 33 года, настанет пора уступить место молодежи. Это важное решение. Я делаю то, что должен. Итак, у меня осталось 6 месяцев, чтобы набраться впечатлений, как сказала бы моя жена».
Лоран вызван на товарищеские матчи против национальных команд Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября).
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