Корк получил дебютный вызов в сборную Англии

Опорник «Бернли» Джек Корк впервые вызван в сборную Англии из-за эпидемии травм, обрушившейся на команду Гарета Саутгейта. 28-летний футболист довызван в расположение «трех львов» на товарищеские матчи с Германией (10 ноября) и Бразилией (14 ноября). Корк заменит Джордана Хендерсона, который покинул сборную из-за травмы бедра.

Корк ранее вызывался в юношеские и молодежные сборные Англии. Также он играл за команду Великобритании на Олимпиаде в 2012 году.

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