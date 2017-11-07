Фосу-Менса довызван в сборную Нидерландов вместо Тете

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса, выступающий на правах аренды в «Кристал Пэлас», довызван в сборную Нидерландов на товарищеские матчи с Шотландией и Румынией. 19-летний футболист заменил в стане «оранжевых» игрока «Лиона» Кенни Тете, получившего травму колена.

Фосу-Менса уже успел дебютировать за взрослую сборную Нидерландов. В ноябре же он должен был выступать за «молодежку», но благодаря стечению обстоятельств снова отправился в основную команду.

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