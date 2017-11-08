Кан: «Выезд в Дортмунд состоялся в идеальный для „Баварии“ момент»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу мюнхенского клуба в гостевом матче с дортмундской «Боруссией» (3:1) в рамках 11-го тура чемпионата Германии:

«Думаю, что возвращение Хайнкеса в „Баварию“ оказалось очень продуктивным. Он возглавил клуб, и команда выиграла 6 или 7 матчей подряд. Поэтому я думаю, что выезд в Дортмунд состоялся в идеальный для „Баварии“ момент.

На данном этапе „Боруссия“ столкнулась с множеством проблем, особенно это касается обороны, и „Бавария“ использовала эту слабость. В то время, как „Боруссия“ по-прежнему старается улучшить свою игру, набрать форму и привыкнуть к новому главному тренеру, в „Баварии“ совсем другая ситуация. Юпп Хайнкес знает клуб, и в первый же день его приняли на все 100 процентов».

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