Райт: «Уверен, к началу следующего сезона в „Челси“ уже не будет либо Конте, либо Луиса»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о конфликте главного тренера «Челси» Антонио Конте с защитником «аристократов» Давидом Луисом:

«„Стэмфорд Бридж“ явно недостаточно велик, чтобы вместить их обоих. Уверен, что к началу следующего сезона в клубе уже не будет либо Антонио Конте, либо Давида Луиса.

Я лично не думаю, что через год мы увидим Конте в „Челси“. По его поведению можно сказать, что что-то идёт не так. Я буду рад ошибиться и покорно принесу извинения, потому что очень уважаю этого парня. Но если он задержится на своём посту, то мне сложно представить в этой команде Луиса. А я не вижу, чтобы бразилец был тем парнем, который с удовольствием отправится на скамейку запасных или на трибуны».

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