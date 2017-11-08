Погба должен быть полностью готов к манкунианскому дерби

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает успешно восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия и может быть готов сыграть уже в 12-м туре АПЛ с «Ньюкаслом».

При этом тренерский штаб команды не собирается форсировать возвращение француза. Для главного тренера команды Жозе Моуриньо главное, чтобы Погба был полностью готов помочь команде в дерби с «Манчестер Сити» (10 декабря).

Отметим, что «красные дьяволы» после недавнего поражения от «Челси» (0:1) отстают от «Сити» уже на 8 очков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте